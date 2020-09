Bewoner doet dutje tijdens zware brand, voorbijgangers wekken hem Stephanie Romans

18 september 2020

19u05 0 Brussel Een woning in Anderlecht is onbewoonbaar door een zware dakbrand. Een bewoner deed een dutje toen de brand ontstond. “Hij werd wakker door kreten van voorbijgangers”, zegt de brandweer.

Het dak van de woning in de Birminghamstraat is volledig opgebrand. De brandweer maakt het smeulend isolatiemateriaal grondig nat, zodat het vuur niet opnieuw opflakkert. “De brand was vlug onder controle, en er zijn geen gewonden”, zegt de brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De oorsprong is momenteel nog niet bekend.”

Een bewoner is op het nippertje gewekt. “De bewoner deed een dutje en werd wakker door de kreten van de voorbijgangers.”