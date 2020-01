Bewoner bevangen door rook bij keukenbrand in Ukkel SHVM

21 januari 2020

09u42 1 Ukkel Een bewoner is gisteren in zijn flat, gelegen in de Boetendaallaan, bevangen geraakt door de rook van een keukenbrand. Dat meldt de Brusselse brandweer. De man verkeert niet in levensgevaar.

Het incident vond maandagavond plaats omstreeks 22 uur in Ukkel. De brand ontstond in een keuken op het gelijkvloers van een gebouw met zes verdiepingen. Bij aankomst van de brandweer, waren enkele bewoners van het appartement al geëvacueerd. Enkele andere bewoners bleven op advies van de brandweer in hun flat aangezien de rookontwikkeling zich ook in de hal verspreidde. De man van de flat waar de brand ontstond, moest wel geëvacueerd worden omdat hij bevangen raakte door de rook. Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand was snel onder controle maar het vuur had wel de volledige keuken in de as gelegd. Omwille van de brand moest ook de elektriciteitstoevoer naar de getroffen flat afgesloten worden. Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer kent de brand een accidentele oorzaak, maar zal deze nog nader onderzocht worden. De flat van de bewoner is een tijdje onbewoonbaar door de rookschade.