Bewoner afgevoerd na zware brand in Etterbeek MKV

01 december 2019

10u11 1 Brussel Zondagochtend om 7.15 uur rukte de brandweer en MUG uit voor een woningbrand in Etterbeek op de Jachtlaan. De bovenste verdieping stond in lichterlaaie. Eén bewoner was bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Bij aankomst van de brandweer in de Jachtlaan waren alle bewoners reeds buiten. Er was uitslaande brand op de bovenste verdieping maar die kon bedwongen worden. Eén bewoner werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de buren en omwonenden werden ter plaatse onderzocht.

De brandweer kon twee katten redden op het eerste verdiep en hun snelle tussenkomst kon verdere uitbreiding van de brand vermeden worden. De brand werd niet aangestoken. Het bovenste verdiep is volledig uitgebrand en dus onbewoonbaar even als het tweede verdiep dat ook is door de waterschade.

De hulpdiensten lieten het verkeer tijdelijk afsluiten om makkelijker en veiliger te kunnen werken. Omstreeks half tien kwamen zowel het tram- als autoverkeer opnieuw op gang.