Bewoner afgevoerd met rookintoxicatie na brand in achtergebouw DBS

25 mei 2019

11u10 0 Brussel In de Waehlemstraat in Schaarbeek heeft het zaterdagmorgen gebrand in een achtergebouw. Eén bewoner werd met een rookintoxicatie afgevoerd. De woonst is onbewoonbaar.

De Brusselse brandweer werd om 9.47 uur opgeroepen. “Het vuur is ontstaan op de eerste verdieping”, vertelt woordvoerder Walter Derieuw. “Het vuur was vrij snel onder controle. Intussen zijn we bezig met de ventilatie en de opruimingswerken.”

De bewoner liep een rookintoxicatie op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Schaarbeek. “Ook de bewoner van het tweede verdieping werd uit voorzorg geëvacueerd. Hij werd via de trappenhal en met behulp van een reddingsmasker dat was aangesloten op een zuurstoffles van een brandweerman naar buiten gehaald. Hij werd ter plekke gecheckt door een MUG-arts maar moest niet afgevoerd worden.”

De woning op de eerste verdieping is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is zo goed als zeker accidenteel.