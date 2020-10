Bevolkingsdienst Molenbeek ligt stil na coronabesmetting bij personeelslid JMBB

12 oktober 2020

14u23 0 Brussel De Bevolkingsdienst van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft maandag de deuren moeten sluiten. Een personeelslid testte positief op corona.

Een twintigtal collega’s wordt dinsdagochtend getest. In afwachting van de resultaten worden de agenten in quarantaine geplaatst.

“Maandagochtend zijn we op de hoogte gebracht van een positief geval bij één van onze vijftien personeelsleden aan het loket", zegt de woordvoerder van Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux aan RTL. “Het personeelslid zou met vier collega’s risicocontact gehad hebben. Bij wijze van voorzorg hebben we beslist om alle personeelsleden te laten testen. In afwachting van de resultaten ligt de de dienst Bevolking stil.”