Beursschouwburg trakteert op ‘liefdevolle’ brunch tijdens Autoloze Zondag SZM

20 september 2019

15u53 0 Brussel Voor de opening van het nieuwe programma ‘We Love You’, trakteert de Beursschouwburg op een feestelijk weekend, goede muziek en gratis brunch inbegrepen.

Het wordt een feestelijk weekend in de Beursschouwburg. Hun nieuwe programma genaamd ‘We Love You’ huldigen ze in met performances, expo’s, screenings en lezingen. Een weekend vol met liefde dus. Vrijdag is er een expo van Luís Lázaro Matos & mural Alison Yip om 18 uur. Vanaf 19 uur kan je de album release ontdekken van Summer Waterfalls & Autumn Leaves. Om 19.45 uur is Jeremy Wade aan de beurt met The Battlefield Nurse en om 20.30 uur spreekt Marjani Forté-Saunders over Memoirs of a ... Unicorn. Daarna kan je helemaal losgaan op de openingsfeest van ‘We Love You’ vanaf 22 uur.

De volgende dag zijn er lezingen van Group over Paul B. Preciado en van Paul B. Preciado over liefde. Nu dat de toon gezet is, wordt op autoloze zondag ook nog romantiek verwacht op het dakterras van de Beursschouwburg. Tijdens ‘The Love Brunch’ trakteert het kunstencentrum tot 13.30 op een brunch met eitjes, yoghurt en fruit, koffiekoeken, warme drank, fruitsap en pannenkoeken. Daarna staan er nog dance battles en tal van andere evenementen op het programma.