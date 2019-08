Beursgebouw wordt Museum van het Kapitalisme tot 13 september SZM

14 augustus 2019

17u44

Bron: Belga 0 Brussel Van 15 augustus tot 13 september 2019 vestigt het Museum van het Kapitalisme zich in het hart van de hoofdstad op een zeer symbolische plaats: de Beurs.

“Ik was meteen gewonnen om het museum te ontvangen op deze plaats die zoveel te maken heeft met financiën en speculatie”, zei de Brusselse cultuurschepen Delphine Houba (PS) bij de opening.

De vzw achter het museum zegt dat de reizende tentoonstelling al 20.000 bezoekers op de teller heeft nadat ze in een tiental steden te gast was. De expositie focust op vier thema’s: de oorsprong van het kapitalisme, de toekomst ervan, de beperkingen ervan en de alternatieven ervoor. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom, als toegang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Er worden tijdens de expositieweken ook een zevental debatavonden georganiseerd in samenwerking met 11.11.11. Het gaat dan onder meer over het kapitalisme en de voeding, kapitalisme en feminisme of over neo-kolonialisme. De tentoonstelling in de Beurs is elke dag open van 14 tot 19 uur, behalve op dinsdag. Nocturnes zijn op vrijdag tot 22 uur, behalve op 16 augustus. Rondleidingen zonder reservering zijn op zaterdag en zondag om 16 uur. Op aanvraag kunnen ook rondleidingen voor groepen en scholen geboekt worden.

Meer info op museeducapitalisme.org.