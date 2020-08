Betoging tegen politie Sint-Gillis “Politie rechtvaardigt seksisme en agressie” Wouter Hertogs Stéphanie Romans

22 augustus 2020

20u42 1 Brussel Vanavond vindt er een demonstratie plaats tegen de Uneus-nabijheidspolitie van Sint-Gillis. Aanleiding van de betoging is de arrestatie van drie vrouwen aan het Voorplein van Sint-Gillis. Zij werden zelf in de boeien geslagen nadat ze het slachtoffer werden van seksuele intimidatie.



Een tiental vrouwen dat anoniem wenst te blijven zijn de initiatiefnemers van het protest. Ze willen naar eigen zeggen de gewelddadige acties van de Uneus-brigade aan de kaak stellen.De manifestatie startte om 19 uur aan het Voorplein van Sint-Gillis starten. Hierna werd richting het gemeentehuis gewandeld. Aanleiding voor de manifestatie is volgens de vrouwen het incident waarbij zaterdagnacht drie slachtoffers van seksuele intimidatie door de politie in de boeien werden geslagen. “We zijn gen seksuele voorwerpen, wij hebben rechten. Het is niet normaal dat wij in het ziekenhuis belanden als we ons verzetten tegen de zoveelste stalker”, klinkt het bij de organisatie. “de politie rechtvaardigt dergelijke seksistische agressieve daden door hun handelen en daarom komen we op straat.” Daarnaast benadrukken ze dat ze het recht hebben om de politie te filmen.

Volgens politiezone Zuid werd geen aanvraag ingediend voor de manifestatie. “We zijn daar sowieso aanwezig als onderdeel van onze dagelijkse werking, Er is vrijheid van meningsuiting in ons land. Zolang de openbare orde niet verstoord wordt, men de coronamaatregelen respecteert en men niet oproept tot haat, dan is het goed. Alles gebeurt bij ons in dialoog.”