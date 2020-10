Betoging tegen executies in Iran verloopt wel volgens coronaregels Stephanie Romans

Enkele tientallen personen betoogden woensdagmiddag voor het Europees parlementsgebouw om te protesteren tegen executies in Iran. Deze betoging verliep, in tegenstelling tot een manifestatie van Armeniërs, wel volgens de coronaregels.

Alle deelnemers droegen een mondmasker én een foto van een betoger die in Iran de doodstraf riskeert voor deelname aan opstanden in Iran. Een van die personen is Navid Afkari, een 27-jarige worstelaar, die vorige maand werd geëxecuteerd. In totaal kregen 1.500 mensen de doodstraf voor deelname aan de opstand in 2019.

De betogers willen dat Europa het Iraanse regime strenger veroordeelt.