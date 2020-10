Betoging in Brussel alsof corona niet bestaat HAA

07 oktober 2020

11u46 362 Brussel Tientallen actievoerders troepen momenteel samen in de Brusselse Europese wijk als gevolg van het gewelddadig conflict dat opnieuw is losgebarsten tussen Armenië als Azerbeidzjan.

Op beelden die op Twitter circuleren, is te zien dat heel wat manifestanten geen mondmasker dragen. Ook de afstandsregel van anderhalve meter wordt niet gerespecteerd. Een man die werkt in de Europese wijk filmde de samenkomst. Volgens de getuige is de politie ter plaatse, maar komt ze niet tussenbeide.

Deze video kreeg ik doorgestuurd van vriend die werkt in Europese wijk. Momenteel veel volk door betoging in kader van oorlog tussen Armenie en Azerbeidzjan.



Jammer dat boodschap ondersneeuwd geraakt door gebrek #mondmaskers / #anderhalvemeter. Politie grijpt niet in.#Brussel

Nagorno-Karabach

Aanleiding voor de betoging zijn de gevechten in de betwiste regio Nagorno-Karabach, die vorige week weer oplaaiden. In Nagorno-Karabach wonen voornamelijk christenen. De regio telt circa 150.000 inwoners en scheidde zich in 1990 af van het islamitische Azerbeidzjan. Officieel hoort ze nog bij Azerbeidzjan.

Armeniërs hebben de streek echter al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. Beide landen beschuldigen elkaar van het beginnen van de gevechten.

Burgers

De afgelopen dagen hebben de twee landen melding gemaakt van aanvallen op burgerdoelwitten door de andere partij.

De Azerbeidzjaanse minister van Defensie zei maandag dat de stad Tartar met raketten is bestookt. Armenië claimt dat Azerbeidzjan juist burgerdoelwitten aanvalt. Volgens de autoriteiten werd de hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepanakert, maandagochtend aangevallen met raketten. Woonwijken zouden beschoten zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers aan beide kanten zijn gevallen, omdat er weinig onafhankelijke waarnemers in het gebied zijn. Armenië zegt dat er aan zijn kant al zeker tweehonderd mensen zijn omgekomen.

De Armeense premier verklaarde gisteren dat hij bereid is concessies te doen om het conflict in Nagorno-Karabach te beëindigen, op voorwaarde dat Azerbeidzjan dat ook is.

Turkije

De Armeense premier was ook van mening dat de vijandelijkheden in Nagorno-Karabach werden uitgelokt door de “actieve inzet” van Turkije ter ondersteuning van Azerbeidzjan, waarbij hij een “terroristische oorlog tegen een volk dat vecht voor hun vrijheid” aan de kaak stelde.

“Zonder de actieve inzet van Turkije zou deze oorlog niet zijn begonnen. Hoewel het waar is dat de Azerbeidzjaanse autoriteiten de afgelopen vijftien jaar actief oorlogvoerende retoriek hebben gespuid, werd het besluit om de oorlog te beginnen genomen met de volledige steun van Turkije”, zei Pachinian.

Rusland

De Armeense premier zei gisteren ook dat hij “ervan overtuigd” was dat Rusland hem te hulp zou komen, als het land rechtstreeks zou worden aangevallen. “Ik ben ervan overtuigd dat, als de situatie het vereist, Rusland zijn verplichtingen zal nakomen” in het kader van een bestaande militaire alliantie tussen de twee landen, bevestigde Pachinian.

