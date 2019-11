Betoging gele hesjes loopt ten einde: al bij al rustig verloop Redactie

30 november 2019

13u53 4 Brussel Zowat tweehonderd gele hesjes zijn zaterdag in een betoging door de hoofdstad getrokken. Dat ging gepaard met de nodige slogans en voetzoekers, maar uiteindelijk bleef alles relatief rustig. Intussen is de betoging ten einde.

De betogers bliezen omstreeks 13 uur verzamelen op het Luxemburgplein, om dan van daar richting Wetstraat te trekken. Uit een groot spandoek viel al meteen te besluiten dat Pierre Vandersmissen zaterdag kop van jut was. De hoofdcommissaris van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene wordt verweten snel geweld te gebruiken om geladen betogingen, zoals die van de gele hesjes, in te dammen.

Dat verwijt kreeg nog voor aanvang van de betoging de vorm van een spandoek, met daarop de commissaris die een bebloed pakje friet in de hand heeft, en het opschrift ‘Vous allez prendre sur votre gueule’, oftewel ‘Jullie zullen op jullie gezicht krijgen’.

Toch verliep de optocht al bij al ordentelijk. Toen de gele hesjes hun eindpunt in de Wetstraat bereikten, sloot de politie nog onder meer de Blijde Inkomststraat af om te verhinderen dat de groep dieper de binnenstad in zou trekken. Vanaf dat moment viel de betoging uiteen in kleinere groepjes, die veelal even gingen verpozen in het Jubelpark.