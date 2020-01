Betogers uiten ongenoegen over stijging van tarieven bij MIVB NLA

19 januari 2020

15u33

Bron: Belga 0 Brussel Een groep van ongeveer 130 betogers hebben vandaag tijdens een mars van Brussel-Noord naar Brussel-Centraal hun ongenoegen geuit over de geplande verhoging van de papieren tickets bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. De betogers pleiten voor meer gratis openbaar vervoer en minder controles.

De stijging van de tarieven is enkel van toepassing op losse papieren vervoerstickets. Voor een enkele reis gaat de prijs van 2,1 naar 2,6 euro en ook de dagtickets (24 uur geldig) stijgen van 7,5 naar 8 euro. Een ticket kopen bij de chauffeur zal 3 euro kosten in plaats van 2,5. De MIVB voert de prijsstijging door om het gebruik van de papieren tickets, die vervuilend zijn, te ontmoedigen en te zorgen dat de mensen een herbruikbare MOBIB-kaart kopen. Contactloos betalen zal binnenkort ook ingevoerd worden.

"Het is een hypocriete maatregel. Er wordt verwezen naar het ecologische en sociale aspect om het te verantwoorden, maar het is simpelweg een prijsstijging", vertelt André, medeorganisator van de betoging.

De betogers scandeerden "Van wie is de MIVB. Die is van ons!" en op de spandoeken was te lezen hoe ze pleiten voor gratis openbaar vervoer, minder veiligheidspoorten en controle van de reizigers. Ze vrezen dat de nieuwe tarieven bepaalde mensen zullen uitsluiten van het openbaar vervoer.

"Wij willen het debat hierover aangaan. Moet er geen ambitie zijn of echte investeringen om het openbaar vervoer net voor iedereen toegankelijk te maken en meer gratis openbaar vervoer te voorzien?", aldus André.