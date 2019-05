Betogende gele hesjes opnieuw op vrije voeten JCV

27 mei 2019

10u42 0 Brussel De 350 gele hesjes die zondag werden aangehouden in Brussel, zijn opnieuw vrijgelaten. Vijf mensen werden gerechtelijk aangehouden, onder meer voor verboden wapendracht. Dat laten de Brusselse politie en het parket weten. Van grote vernielingen in het centrum van Brussel is geen sprake.

De vijf mensen die gerechtelijk werden aangehouden, zijn opnieuw vrijgelaten. “Ze hadden verboden wapens bij zich en zijn aangehouden voor weerspannigheid”, zegt het parket. “Een van hen werd ook opgespoord in een ander dossier.” Er werd zondag ook gesproken over vernielingen in het centrum, maar die blijken mee te vallen. Er zijn bloembakken omver gegooid, nadarhekken in het midden van de straat omver gegooid en affiches uit publicitaire borden gehaald”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Er werd geen eigenlijke schade opgemeten.”

Tegen ‘Europese dictatuur’

De betoging van zondag kwam er na een oproep op sociale media om te protesteren tegen de ‘Europese dictatuur’. Enkele honderden mensen verzamelden daarvoor zondag op het plein voor het Noordstation. Omdat de betoging niet was aangevraagd, werd de groep meteen ingesloten door de politie. Daarbij kwam het tot enkele opstootjes en werd er met voetzoekers gegooid. De betogers werden daarna een voor een opgepakt door de politie. In totaal pakte de politie ongeveer 350 mensen op. Omdat het om administratieve aanhoudingen gaat, zijn zij ondertussen allemaal opnieuw vrijgelaten.

Een groep betogers buiten de omsingeling slaagde er wel in om naar het centrum te trekken. Ze gooiden met verfbommetjes naar het PS-hoofdkwartier op de Keizerslaan en zorgden even voor opschudding op de Grote Markt.