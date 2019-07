Bestuurder vlucht na dodelijke aanrijding van voetganger in Brussel Robby Dierickx KVDS

14 juli 2019

09u33

Bron: Belga 61 Brussel Vlakbij het Rogierplein in Brussel is vanmorgen iets voor 5 uur een voetganger aangereden door een wagen. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4.45 uur op de Kruidtuinlaan ter hoogte van het Rogierplein. De exacte omstandigheden van de aanrijding worden momenteel onderzocht. De overleden voetganger zou een man zijn. Een expert is momenteel ter plaatse en de omgeving is afgezet. Daardoor is er in beide richtingen geen verkeer mogelijk op de Kruidtuinlaan.

Van de automobilist ontbreekt momenteel nog elk spoor. De politie is de camerabeelden aan het bekijken om de verdachte te kunnen identificeren.