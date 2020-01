Bestuurder vlucht met wagen weg voor politie: auto blijkt gestolen in Brussel SHVM

30 januari 2020

19u02 0 Brussel De lokale politie van Dilbeek heeft in de nacht van zaterdag 25 januari op zondag 26 januari drie inzittenden van een wagen aangehouden in Dilbeek nadat bleek dat het voertuig waarin ze zich verplaatsten gestolen werd in Brussel. Twee van hen zijn aangehouden.

Een interventieploeg van de lokale politie van Dilbeek patrouilleerde in de nacht van zaterdag op zondag rond 4.30 uur in de Kaudenaardestraat. Op het kruispunt met de Brusselmansstraat, viel het oog van de agenten op een voertuig dat probeerde weg te rijden van het politievoertuig. De wagen sloeg de Brusselmansstraat in en vervolgens de Kapelstraat.

Op het einde van de Kapelstraat reed de bestuurder zich vast op het doodlopende stuk en sloegen twee inzittenden te voet op de vlucht. Even later kon de politie de drie verdachten toch oppakken. Het trio werd vervolgens ter beschikking gesteld van het parket. Uit nader onderzoek bleek het voertuig waarin de drie zich verplaatsten gestolen te zijn in Brussel.

De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De drie personen zijn in verdenking gesteld. Twee van hen zijn aangehouden.