Bestuurder rijdt in op terras in Brussel: 3-jarig kind gewond

12 juli 2019

18u18 0 Brussel Een kind van 3 jaar is deze namiddag gewond geraakt bij een ongeval in de Slachthuislaan in Brussel. Een bestuurder botste tegen een andere auto, week daarna af en reed in op het terras van een café.

De auto kwam rond 15.22 uur tot stilstand tegen de gevel van café Melody, op de hoek van de Dauwstraat en de Slachthuislaan in Brussel-Stad. Het voertuig reed in op het terras dat zich op het voetpad bevond, schrijft La Dernière Heure. Bij het ongeluk raakte een driejarig kind gewond dat op het ogenblik van de feiten op het terras zat of op het voetpad stond. Het zou een beenbreuk opgelopen hebben. Ook de bestuurder van het voertuig raakte gekwetst. Beide gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.