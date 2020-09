Bestuurder opgepakt die onder invloed van drugs vrouw (79) aanreed Stephanie Romans

08 september 2020

11u27 0 Brussel De bestuurder die maandagavond in Schaarbeek een voetganger (79) heeft aangereden, is opgepakt. De man was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is vijftien dagen ingetrokken. De man is vrijgelaten na verhoor.

Het ongeval vond maandagavond kort voor 20 uur plaats in de Vooruitgangstraat. Het 79-jarige slachtoffer raakte bij de aanrijding zwaargewond en de hulpdiensten waren ter plaatse een halfuur in de weer om haar toestand te stabiliseren alvorens ze naar het ziekenhuis kon gebracht worden. De vrouw zou niet in levensgevaar verkeren.