Bestuurder lichtgewond na aanrijding met ambulance SHVM

28 februari 2020

13u35 0 Koekelberg Op het Bastenakenplein in Koekelberg is vrijdagmiddag rond 12 uur een bestuurder lichtgewond geraakt na een aanrijding met een ambulance. De bestuurder van de bestelwagen werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van de bestelwagen reed er het kruispunt met de Belgische Onafhankelijkheidslaan over. Op datzelfde moment kwam een ambulance, die op dat moment een prioritair voertuig was, aangereden en tikte de bestelwagen aan, waarop die begon te tollen en op zijn rechterflank eindigde. De chauffeur werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Geen enkele inzittende van de ambulance raakte gewond. Rond 13 uur was de plaats opnieuw vrij voor verkeer.