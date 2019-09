Bestuurder in verdenking voor poging doodslag na achtervolging door Ter Kamerenbos LH

23 september 2019

12u19

Bron: Belga 0 Brussel De autobestuurder die zaterdag werd opgepakt na een achtervolging door het Ter Kamerenbos, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor poging doodslag. Dat meldt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

De achtervolging vond zaterdagvoormiddag tussen 10 en 11 uur plaats en begon in de Vanderkinderenstraat toen een personenwagen zich probeerde te onttrekken aan een politiecontrole. De wagen ging er aan hoge snelheid vandoor en bracht op zijn weg verschillende andere weggebruikers in gevaar.



In het Ter Kamerenbos zag de politie zich uiteindelijk genoodzaakt het vuur te openen op de vluchtwagen. Deze kwam korte tijd nadien tot stilstand, waarna de politie de twee inzittenden kon arresteren.

De passagier werd na verhoor vrijgelaten maar de bestuurder, een twintiger, werd ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Die plaatste hem onder aanhoudingsbevel en stelde hem in verdenking voor poging doodslag.