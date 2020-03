Bestuurder in levensgevaar na ongeval Wouter Hertogs

01 maart 2020

17u15 0 Brussel In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Anderlecht twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval, waarbij één auto betrokken was. De bestuurder is in levensgevaar.

Het ongeval vond zondagochtend plaats rond 4 uur, aan het Emile Vanderveldeplein in Anderlecht. De bestuurder is nog steeds in levensgevaar, de passagier raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, meldt de woordvoerder van de politiezone Zuid.