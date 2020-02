Bestuurder dodelijk ongeval op A12 vrijgelaten WHW

06 februari 2020

07u21 0 Brussel De man die zondag werd opgepakt nadat hij betrokken was bij een verkeersongeval waarbij zijn twee passagiers om het leven kwamen, is door de Brusselse onderzoeksrechter vrijgelaten. De man overleefde als enige het ongeval en legde een positieve drugstest af.

Het parket had een onderzoeksrechter gevorderd en had gevraagd om de man onder aanhoudingsbevel te plaatsen, maar de verdachte werd na verhoor vrijgelaten. De precieze omstandigheden van het dodelijke ongeval zondagochtend op de A12 in Laken zijn nog altijd niet gekend. Volgens het parket was er geen ander voertuig bij betrokken, maar voor verdere details is het wachten op het verslag van de verkeersdeskundige.