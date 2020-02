Bestuurder die voetganger doodreed aangehouden WHW

04 februari 2020

14u52 0 Brussel De bestuurder die betrokken was bij het dodelijke ongeval dat zondagochtend plaatsvond op het Werrieplein in Jette, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor onopzettelijke doodslag op de omgekomen voetganger, en voor opzettelijke slagen en verwondingen op de passagier van de wagen, die bij het ongeval gewond raakte.

Het ongeval gebeurde rond 5.15 uur zondagochtend. De wagen reed dwars over de rotonde en reed daarbij een buurtbewoner aan. Die 51-jarige man overleed ter plaatse. In de wagen zat een passagier, die bij de klap zwaargewond raakte. Volgens ooggetuigen vlamde het voertuig over het betonnen verhoog van de tramsporen tegen een reeks bomen, alvorens tot stilstand te komen aan de andere zijde van de rotonde. De bestuurder van het voertuig, een 29-jarige man, ging na het ongeval op de loop maar kon later opgepakt worden. Uit onderzoek bleek dat hij niet gedronken had, maar dat hij wel onder invloed was van drugs.