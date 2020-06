Bestuurder blaast vijf keer hoger dan toegestaan SRB

22 juni 2020

17u14 0 Brussel De politie betrapte tijdens een BOB-controle een bestuurder die vijf keer meer gedronken had dan toegestaan. Zijn rijbewijs is veertien dagen ingetrokken.

Agenten zetten de zwaar beschonken bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag aan de kant de tijdens een grote BOB-controle in de zone Brussel-West (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg). Toen de politie hem een blaastest liet doen, schrokken ze van het resultaat. De blaasttest toonde een alcoholpromillage van 2,5. Wettelijk mag dat maximaal 0,5 zijn. Het rijbewijs van de bestuurder is veertien dagen ingetrokken, net als dat van twee andere bestuurders.

Bloedproef

Verder moest de politie een bloedproef afnemen van een bestuurder die weigerde te blazen. Drie personen testten positief op drugs. Ook zij zijn hun rijbewijs al zeker veertien dagen kwijt. In totaal hadden zestien van de 229 gecontroleerde bestuurders te veel gedronken.

De politie stelde nog twintig andere processen-verbaal op voor rijden zonder (geldig) rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en problemen met de verzekering of het keuringsbewijs van de wagen.