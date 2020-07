Bestuurder bekneld in auto na aanrijding met tram Stephanie Romans

30 juli 2020

Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een tram aan het Flageyplein in Elsene. De bestuurder zat klem in zijn wagen. De hulpdiensten hebben hem bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht. “Zijn leven is niet in gevaar”, zegt de politie.

Het verkeer rond het Flageyplein wordt tijdelijk omgeleid zodat de politie het ongeval kan onderzoeken. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dat nog aan de hand van verklaringen en doet ter plekke de nodige vaststellingen.

De automobilist is als enige gewond geraakt. Passagiers van de tram bleven ongedeerd. Het tramverkeer op lijn 81 ligt tijdelijk stil tussen Flagey en De Jacht.