Bestelwagen brandt volledig uit op Ninoofsesteenweg SHVM

24 januari 2020

16u41 1

Op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht heeft een brand vandaag een bestelwagen volledig in de as gelegd. Het incident gebeurde rond 16 uur. Ook twee nabijgelegen woningen deelden in de schade. Het vuur zorgde namelijk voor een lichte beschadiging aan de gevels. Bij aankomst van de brandweer stonden de bewoners al buiten. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is accidenteel.