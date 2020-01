Bestelwagen belandt op flank in Rogiertunnel, maar bestuurder komt ongedeerd uit wrak Robby Dierickx

19 januari 2020

07u58 0

In de Rogiertunnel op de Brusselse Kleine Ring heeft de bestuurder van een bestelwagen zaterdagavond bijzonder veel geluk gehad. Om een nog onduidelijke reden verloor hij omstreeks 20.40 uur de controle over zijn stuur, waarna hij met zijn bestelwagen op de flank belandde. Het voertuig, dat de twee rijstroken versperde, geraakte daarbij zwaar beschadigd. De bestuurder kwam ondanks de zware ravage ongedeerd uit het wrak. Omdat de bestelwagen olie verloren had, moest de brandweer de weg reinigen. Daardoor moest het verkeer een tijdlang bovengronds omrijden. Omstreeks 22.30 uur kon de tunnel heropend worden.