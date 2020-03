Beschutte werkplaats Travie wil samen met vrijwilligers 100.000 mondmaskers maken: “Iedereen wil hier aan de kar trekken” JCV

27 maart 2020

14u29 0 Brussel Beschutte werkplaats Travie start met een productielijn waarmee ze samen met 1.500 vrijwilligers in totaal 100.000 mondmaskers wil maken voor de Brusselaars. In de werkplaats worden kits met stukken stof en elastiek gemaakt die dan per fiets naar de vrijwilligers thuis worden gebracht om ze daar in elkaar te zetten. “Het is een wonder dat we dit zo snel hebben kunnen opzetten.”

In de beschutte werkplaats wordt momenteel volop gewerkt aan de eerste kits. Het personeel dat er aan de slag is, stopt in elke doos voldoende materiaal voor 50 mondmaskers. Die worden dan door fietskoeriers afgeleverd bij de 1.500 vrijwilligers die zich al aanmeldden om de maskers in elkaar te zetten.

Een grote operatie die op amper enkele dagen in elkaar werd geknutseld. “Het is verbazend dat het zo snel is kunnen gaan, en dan hebben we nog wat moeten wachten op de leveringen”, Jean-François Ghys van Travie. “Het idee kwam eigenlijk via Emmanuel Mossay van het bedrijf EcoRes, die zich specialiseren in duurzaamheid. Samen hebben we een oproep uitgestuurd naar vrijwilligers en op geen tijd hebben er zich 1.500 mensen aangemeld. Het is duidelijk dat er heel veel mensen een bijdrage willen leveren.”

Ondertussen zijn de eerste onderdelen voor 7.500 maskers de deur uit. “De eerste kits zijn dinsdag en woensdag vertrokken en we hebben al bericht gehad van enkele vrijwilligers dat hun doos al afgewerkt is”, zegt Ghys. “Ook bij onze mensen hier is de motivatie groot. We zijn momenteel met een 20-tal aan de slag. Niemand wordt daartoe verplicht, wie niet wil komen werken uit angst voor het coronavirus kan gewoon thuis blijven.”

Grote organisatie

Het hele opzet betekent een grote organisatie. “We werken met verschillende andere organisaties samen, zo zorgt Brubike mee voor de verdeling van de kits”, zegt Ghys. “Iedereen wil mee aan de kar trekken. We hebben ondertussen ook al een IT-systeem opgezet waarmee we onze kits kunnen volgen en feedback kunnen geven aan de vrijwilligers. Als de maskers terug binnenkomen, testen we ook of ze aan de kwaliteitsnormen voldoen. Daarna gaan ze 24 uur in quarantaine om zeker te zijn dat er geen virusdeeltjes op zitten. Van elke doos mogen de vrijwilligers er trouwens vijf houden voor hun eigen gezin.”

Als de maskers af zijn worden ze opgehaald door dezelfde fietskoeriers en gaan ze naar het Brussels Gewest, die voor de verdere verdeling zorgt. “Het zijn natuurlijk geen maskers zoals in de zorg”, zegt Ghys. “Maar ze zijn wel nuttig als maskers om verspreiding tegen te gaan. De bedoeling is dat mensen die besmet zijn zo’n masker dragen en dan is er minder kans dat ze andere mensen aansteken. Ze zijn ook wasbaar en herbruikbaar, een groot voordeel ten opzichte van wegwerpmaskers.”