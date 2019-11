Bescherming voor twee 19de-eeuwse cafés aan Zuidstation JCV

07 november 2019

16u23 0 Brussel De Brusselse regering heeft besloten om de cafés ‘Le Laboureur’ en ‘La Ruche’ te beschermen. De café liggen vlakbij het Zuidstation bieden een authentiek decor dat behouden moet blijven.

Dat laat Staatssecretaris voor Urbanisme Pascal Smet (one.brussels), die bevoegd is voor de bescherming van het erfgoed, weten. “Deze cafés bepalen mee de identiteit van onze stad”, zegt hij. Het zijn symbolen die dreigen te verdwijnen als we ze niet beschermen.”

Niet alleen de gevels, maar ook het interieur van de cafés op de gelijkvloerse verdieping, worden beschermd. “De voorgevels hebben neoclassicistische invloeden en dateren van 1875”, zegt Smet. “Ze gaven karakter aan het Grondwetplein. De bescherming van de gevels is dus een logische stap, maar we wilden verder gaan en beschermen daarom ook het interieur van beide cafés. Denk maar aan de schilderijen en het glas-in-loodraam, die voor een unieke sfeer zorgen. Die sfeer moeten we bewaren. De volkscafés van toen zijn soms de laatste getuigen van het Brussel van die tijd.”

‘Le Laboureur’ en ‘La Ruche’ vervoegen de lijst met Brusselse horecagelegenheden zoals ‘Le Cirio’, ‘Le Falstaff’ en ‘Goudblommeke in Papier’ die al een beschermd statuut kregen. De beide cafés verkeren vandaag in ietwat vervallen toestand. ‘La Ruche’ is geopend en biedt onderdak aan een steakrestaurant. ‘Le Laboureur’ is al jaren dicht en voorlopig is er niet meteen een plan om het café weer open te doen gaan.