Beroepenpunt helpt werkzoekenden al twee jaar aan info over jobs: “Duidelijke nood aan een centrum als dit” JCV

04 maart 2020

14u32 1 Brussel In het gebouw van arbeidsbemiddelingsdienst Actiris aan de Kleine Ring heeft het Beroepenpunt woensdag twee kaarsjes uitgeblazen. In het punt kunnen werkzoekenden vrijblijvend terecht voor advies en informatie over een job. Een concept dat aanslaat, zo blijkt. “Hier heb ik de weg gevonden naar een nieuwe job.”

In 2019 kreeg het beroepenpunt al meer dan 55.000 mensen over de vloer. Een van hen was Marie Jaeger. “Ik was aan de slag op een Payroll-departement, maar was eigenlijk niet meer tevreden met die job”, zegt ze. “Ik wilde het over een andere boeg gooien, maar als je al lang een bepaalde job doet, is dat niet makkelijk. Zo ben ik hier twee jaar geleden terechtgekomen. Ze hebben me geholpen met mijn vragen en mij richting een opleiding gezet”, zegt ze. “We hebben ook een analyse gemaakt van wat me boeide aan mijn oude job en wat ik zeker niet meer wilde doen. Nu ben ik al zes maanden aan de slag als consulente bij Actiris zelf. Ik heb opnieuw zin in mijn werk, en dat vind ik mijn grootste overwinning.”

Doel gehaald

Het Beroepenpunt werd twee jaar geleden opgericht. Het bundelt allerlei informatie en je kan er een beroep doen op coaches van de verschillende partners zoals Bruxelles Formation, Actiris en de VDAB Brussel. Het loket is bovendien tweetalig. Het moet de de leemte opvullen tussen de sectoren van het onderwijs, opleidingen en tewerkstelling. De dienst richt zich tot alle doelgroepen, van studenten tot werkzoekenden, zelfstandigen en werknemers.

Jaeger is niet de enige die goede ervaringen heeft met het Beroepenpunt. Uit een onderzoek blijkt dat 95 procent van de bezoekers tevreden is over de diensten van het punt. “In totaal hebben we hier 77 werknemers die werkzoekenden bijstaan”, vertelt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris. “Met onze 55.000 bezoekers van vorig jaar hebben we ons doel gehaald. We zitten zelfs aan onze maximumcapaciteit. Het was heel duidelijk dat er in Brussel nood was aan een centrum als dit.”

Werk voor wie dat wil

Ook voor Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Beroepsopleiding en Werk, is het Beroepenpunt onontbeerlijk. “De tijd van een lineaire carrière is voorbij”, zei hij. “Daarom is het zeer belangrijk dat mensen informatie kunnen opzoeken en vragen kunnen stellen om de juiste keuze te maken. Niet alleen over mogelijke jobs, maar ook over studies of over de start van een eigen zaak. In Brussel is er werk voor wie dat wil en hier binnen vind je daar alle informatie over.”