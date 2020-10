Beroep aangetekend tegen werkstraf voor jongeman die dienstwapen agent stal tijdens rellen Wouter Hertogs

12 oktober 2020

13u11 1 Brussel Het openbaar ministerie heeft beroep aangetekend tegen de werkstraf van 200 uur voor een 19-jarige jongeman die op 11 april tijdens rellen in Anderlecht een dienstwapen van een agent had gestolen.

In april braken er rellen uit in Anderlecht, nadat een jongeman was omgekomen bij een achtervolging door de politie. Tijdens de rellen kon M.K. het dienstwapen van een politieman stelen uit een politiecombi. Hij loste er ook enkele schoten mee, zonder evenwel iemand te raken. Het dienstwapen werd begin mei teruggevonden in een glascontainer in de Kuregemwijk. Midden mei gaf de jongeman zich aan bij de politie in Anderlecht, nadat er een opsporingsbericht was verspreid.

De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde de 19-jarige M.K. op 30 september tot een werkstraf van 200 uur. De procureur des Konings had 42 maanden cel geëist. Het openbaar ministerie tekent nu beroep aan.