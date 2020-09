Bernardino (68) verdween uit seniorenresidentie: heeft u hem gezien? Stephanie Romans

25 september 2020

16u33 0 Brussel De politie vraagt om uit te kijken naar de 68-jarige Bernardino Pirrera uit Elsene. De man vertrok donderdag uit residentie Jean van AA in de Boondaalsesteenweg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

Bernardino is van Italiaanse origine. Hij is 1,65 meter lang en zeer mager gebouwd. Hij heeft grijze haren en een snor. Mogelijks draagt hij een bril. Hij kan verward overkomen.

Weet u waar Bernardino is of heeft u hem gezien? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0 of stuur een mail naar opsoringen@police.belgium.eu.