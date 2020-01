Bende verhandelt valse documenten: leider riskeert 3 jaar cel WHW

27 januari 2020

12u33 0 Brussel De vermoedelijke organisator van een handel in valse documenten riskeert 3 jaar cel. Dezelfde straf werd gevraagd voor een tweede beklaagde, die afwezig bleef, en een extra straf voor een derde, die al drie keer veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. Ook vroeg het parket werkstraffen voor drie andere beklaagden.

Een telefonieonderzoek, gevolgd door huiszoekingen, leidde in 2017 tot de ontdekking van een netwerk dat handel dreef in valse papieren. Het gaat onder meer om valse Algerijnse, Spaanse, Belgische en Zwitserse identiteitskaarten, valse Japanse en Italiaanse rijbewijzen, valse Algerijnse geboorteakten en valse autoverzekeringsbewijzen. Het onderzoek begon na politie-informatie dat de hoofdverdachte, Houari B., handel dreef in valse documenten. Vervolgens werden er telefoongesprekken afgetapt, waardoor verschillende verdachten geïdentificeerd konden worden als deel van een netwerk van handelaars in vervalste documenten.“De afluisterapparatuur onthulde al snel dat de verdachten veel vage termen gebruikten zoals ‘truc’, ‘zaak’, ‘ding’, enzovoort. En toch hebben ze geen moeite om elkaar te begrijpen. Ook werd vastgesteld dat ze elkaar liefst in levende lijve spreken, en zelfs telefooncellen gebruiken om elkaar te telefoneren”, zei de procureur. Bij de huiszoekingen bij de verdachten werden vervolgens heel wat vervalste documenten gevonden. Op 29 januari om 9 uur zal het proces voortgezet worden met de pleidooien.