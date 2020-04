Bende kluizen- en autodieven opgerold Shauny Verheulpen

06 april 2020

20u03 14 Brussel De politiediensten, waaronder ook de Speciale Interventie Eenheden, hebben afgelopen zondag zes personen opgepakt die elk lid zouden zijn van een dievenbende die over het hele land een reeks diefstallen pleegden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde maandag. Vijf onder hen werden door de onderzoeksrechter in Brussel aangehouden. De criminele organisatie hield zich voornamelijk bezig met diefstallen van kluizen in bedrijven, voertuigen en nummerplaten.

In mei 2019 opende het parket Halle-Vilvoorde een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met voornamelijk diefstallen van kluizen in bedrijven, maar ook met diefstallen van voertuigen en nummerplaten. Volgens het parket kwamen de daders van deze feiten uit het Brusselse misdaadmilieu. De leden kwamen quasi dagelijks samen en opereerden vanuit een pand op de Romeinsesteenweg in Wemmel waar verschillende bedrijven gevestigd zijn. Gezien de discrete locatie diende het pand ook als logistieke bergplaats voor materiaal gebruikt door de bende. Daarbij ging het onder andere om voertuigen en inbrekersmateriaal.

Uit een onderzoek gevoerd door de FGP Halle-Vilvoorde bleek dat zeker vijf personen regelmatig feiten pleegden over heel het land. Hierbij maakten ze gebruik van verschillende gestolen sportieve voertuigen met zware motoren om op die manier de politie af te schudden. Onderzoek wees uit dat de voertuigen werden ondergebracht in verschillende gehuurde garageboxen.

Twaalf huiszoekingen

Afgelopen zondag voerden verschillende politiediensten, waaronder de Speciale Interventie Eenheden maar liefst twaalf simultane huiszoekingen. De huiszoekingen vonden plaats in Asse, Wemmel, Kapellen, Grimbergen, Vilvoorde, Jette, Laken en Evere. Tijdens de huiszoekingen stuitte de politie op verschillende wapens, gestolen voertuigen, goederen afkomstig van diefstallen, luxegoederen, cash geld en andere vermogensbestanddelen.

Vervolgens ging de politie over tot de arrestatie van zes personen. Vijf onder hen werden door de onderzoeksrechter in Brussel aangehouden. Het gaat daarbij om drie Belgen en twee Roemenen, die elk tussen de 26 en 48 jaar oud zijn, uit Asse, Grimbergen, Jette, Laken en Evere.