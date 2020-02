Bende die vermoorde Eunice (26) in prostitutie dwong voor de rechter Redactie

03 februari 2020

16u54 0 Brussel Dinsdag start het proces tegen vier Nigerianen die ervan verdacht worden Nigeriaanse meisjes in ons land in de prostitutie te hebben gedwongen. De politie redde drie meisjes uit de klauwen van de bende. Voor slachtoffer Eunice Osayande (26) kwam hulp net te laat. Een klant stak haar dood voor de politie haar kon redden.

Als een oud-collega in de zomer van 2016 naar F. (nu 27) belt om haar werk aan te bieden in Italië, lijkt haar dat een gouden kans. Zoals veel jonge Nigeriaanse meisjes kent ze de verhalen van weelde in Europa. De jonge vrouw heeft dan wel een baan als mecanicien, maar rijk zal ze in Nigeria nooit worden.

Ze zegt ja. Zelfs als dat betekent dat ze met mensensmokkelaars naar Europa moet. Bij een ‘juju’-priester ontmoet ze twee reisgenotes: Eunice Osayande en H. (nu 24). Ze moeten trouw zweren aan hun smokkelaars, die 30.000 euro eisen voor de reiskosten. De beloftes uit de voodoo-ceremonie breken, dat betekent de dood, van jezelf of van iemand uit je familie.

Met 600 in een bootje

De meisjes vertrekken op 6 augustus richting Libië. Ze reizen drie weken door de woestijn en zien onderweg tientallen mensen sterven. In Libië moet F. wachten op plaats in een gammel ‘lappa-lappa’ bootje. Het is een zondagnacht als ze eindelijk vertrekt. F. klimt met zeshonderd anderen aan boord. Al snel komt het bootje in de problemen. Om 7 uur ’s ochtends wordt F. gered door de Italiaanse kustwacht.

Dezelfde dag gaat F. naar een opvangkamp. Smokkelaar Paul D. (32) haalt haar en Eunice daar op. Ze krijgen een tijdje onderdak in een appartement van hem en dat van zijn zus Tracy D. Na een paar maanden in Italië, zegt Paul D. dat de meisjes niet in Italië zullen werken. “Jullie krijgen werk in een Belgische fabriek.”

F. beseft pas als ze in ons land aankomt, dat er helemaal geen fabrieksjob op haar wacht. De dag dat ze in België aankomt moet ze zich al prostitueren. Een klant die twee nachten met haar doorbrengt betaalt vijftig euro. Die inkomsten moet F. grotendeels afstaan aan haar ‘mama’. Dat is de pooister Faith O. (31), die de politie ziet als kopstuk van de bende.

F. voelt zich bedrogen en doet wat veel andere slachtoffers van Nigeriaanse prostitutiebendes niet durven. Ze dient klacht in bij de politie tegen haar mensensmokkelaar Paul D. “Hij heeft me onder valse voorwendselen naar België gebracht.” Ze vertelt de politie over haar reis en de andere slachtoffers Eunice en H., die nog steeds in het prostitutiekwartier in de Brusselse Noordwijk werken.

Dankzij de getuigenis van F. kan de politie het netwerk van daders en slachtoffers in kaart brengen. De speurders proberen de andere slachtoffers die F. opsomde te spreken.

H. zal uiteindelijk met de politie praten nadat een klant haar in februari 2018 bewusteloos slaat in haar carré in de Rivierstraat. De huisbaas vindt H. ’s ochtends vroeg toevallig omdat haar deur op een kier staat. Haar gezicht is gezwollen, maar ze ademt nog.

De voodoo-rituelen in Nigeria hebben hun werk gedaan. Een paar maanden na de aanval op haar collega H., wordt Eunice bloedend gevonden op straat. Een klant (17) heeft haar zeventien keer gestoken met een mes. Ze sterft op het trottoir

Speurders vallen meermaals binnen in de bordelen in de Noordwijk om ook Eunice te spreken. Ze vinden haar een paar keer terug in de Linnéstraat, maar telkens vlucht de jonge vrouw weg of sluit ze zichzelf op in de toiletten. De voodoo-rituelen in Nigeria hebben hun werk gedaan. Een paar maanden na de aanval op haar collega H., wordt Eunice bloedend gevonden op straat. Een klant (17) heeft haar zeventien keer gestoken met een mes. Ze sterft op het trottoir.

Nog tientallen andere slachtoffers

Dinsdag start in Brussel het mensenhandelproces tegen de bende die Eunice, F., en H., uitbuitte in de Brusselse rosse buurt achter het Noordstation. Het gerecht denkt dat pooister Faith O. zeker acht meisjes heeft uitgebuit. Haar broer Ken O. (34) zou afzonderlijk ook meisjes besteld hebben. Uit politieonderzoek blijkt dat er mogelijk nog tientallen andere slachtoffers zijn waar de speurders de naam niet, of gedeeltelijk van kennen.

Twee belangrijke kopstukken zullen hoogstwaarschijnlijk afwezig zijn: Paul D. en zijn zus Tracy D. Zij ronselden meisjes en hielpen bij de smokkel vanuit Italië naar België. De Italiaanse politie heeft hen op verzoek van ons land opgepakt. Zij zouden na hun aanhouding weer zijn vrijgelaten.