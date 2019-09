Belgium Wheelers promoot micro-mobiliteit op Bike Brussels SZM

18 september 2019

14u23 0 Brussel Vzw Belgium Wheelers, dat gebeten is door elektrische micro-mobiliteit en allerlei workshops organiseert, zal tijdens de fietsbeurs Bike Brussels aan Tour & Taxis op zaterdag 21 september aanwezig zijn. Daarnaast organiseren ze op de Autoloze Zondag ook een parcours door de stad.

Vzw Belgium Wheelers wil een alternatief aanbieden aan dagelijkse verplaatsingen. Daarom promoten ze tijdens hun workshops de step, monowheel of nog de e-skates. Tijdens de Week van de Mobiliteit hebben ze een stand op de fietsbeurs Bike Brussels in Tour & Taxis waar al hun vervoersmiddelen getest kunnen worden. Naast de testritten, kan je ook advies krijgen van specialisten voor de vervoersmiddel die bij jou past en is er ook een demonstratie van Polowheel.

Op de Autoloze Zondag doorkruisen ze de stad met monowheels, e-skates, steps en nog meer voor een rit naar het Atomium en terug naar Tour & Taxis. Daarna gaan ze richting het centrum, langs het Europees Parlement, het Jubelpark en Flagey om de dag af te sluiten met een drankje in Sint-Gillis.