Belgische staat moet 10 kinderen van IS-strijders helpen naar België terug te keren WHW

11 december 2019

19u04 172 Brussel De Belgische staat moet tien kinderen consulaire bijstand en reisdocumenten bezorgen zodat ze op een veilige manier naar België kunnen terugkeren. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter vandaag beslist. De rechter geeft België zes weken de tijd om dit in orde te brengen. Om dit af te dwingen werd een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging en per kind opgelegd.

De Brusselse kortgedingrechter ging deels in op de vraag van advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir. Hun cliënten waren drie vrouwen van Syriëstrijders, Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, Syriëstrijder Adel Mezroui en hun tien kinderen, die tussen 6 maanden en 7 jaar oud zijn.

De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand. De advocaten eisten dat de Belgische overheid de strijders humanitaire en consulaire bijstand zou bieden door haar consulair personeel in te schakelen, afspraken te maken met de lokale autoriteiten en ngo’s, en hen de reis- en identiteitsdocumenten zou bezorgen zodat ze naar België zouden kunnen reizen.

5.000 euro per dag

De kortgedingrechter besliste nu dat de Belgische staat binnen de zes weken consulaire bijstand en de nodige identiteits-, administratieve- en/of reisdocumenten moet bezorgen om de kinderen in staat te stellen om onder begeleiding van Syrië naar België te reizen. Om dit af te dwingen werd een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging en per kind opgelegd. Aan de dwangsommen is geen maximumbedrag verbonden.

Tegelijkertijd heeft de rechtbank beslist dat de drie moeders van de kinderen en een Syriëstrijder niet moeten worden teruggebracht. Het is nog niet duidelijk of de regering zich neerlegt bij het vonnis.

Scheiden

Advocaten Lahlali en Ozdemir wijzen er in een reactie op dat de Koerdische autoriteiten in het verleden aan de EU lieten weten dat ze de kinderen onder geen beding zouden scheiden van hun moeder. “De Belgische staat heeft daarom mijns inziens een morele plicht om inspanningen te leveren om ook de moeders terug te halen. Ik zie niet in hoe de beschikking anders ten uitvoer kan worden gelegd”, zegt Lahlali.

Volgens Lahlali en Ozdemir maakt de kortgedingrechter een opening in de uitspraak door erop te wijzen dat de Belgische staat “uit mededogen” een inspanning kan leveren voor de moeders. Hij merkt ook op dat een Franstalige kortgedingrechter in Brussel eerder al oordeelde dat de Belgische staat alles in het werk moest stellen om niet alleen twee kinderen maar ook hun moeder terug te halen uit Syrië. “We hopen dat de Belgische staat hen gelijk behandelt”, aldus Lahlali.