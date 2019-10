Belgische hoofdzetel autobouwer PSA trekt naar Evere JCV

24 oktober 2019

16u52

Bron: Belga 0 Brussel De zetel van de groep PSA Belux, bekend van de merken Peugeot en Citroën wordt overgebracht naar Evere. Nu huist de zetel nog in Eigenbrakel.

Dat meldt citydev.brussels donderdag. De Franse autogroep neemt zijn intrek in een deel van de gebouwen van het Bourget 20-project op de Da Vincisite van citydev.brussels.

Na de overname van Opel zocht de groep PSA Belux een nieuw onderkomen voor zijn zetel en administratieve diensten. Dat is nu dus gevonden in Evere. Met in totaal 325 werknemers zal de groep PSA Belux een gebouw bezetten van 4.200 vierkante meter over drie verdiepingen.