Belgische advocaten betuigen steun aan Turkse confraters door 24 uur in hongerstaking te gaan Wouter Hertogs

24 augustus 2020

20u12 0 Brussel Een tiental Belgische advocaten is maandagnamiddag voor 24 uur in hongerstaking gegaan. Daarmee willen ze hun Turkse collega’s ondersteunen die gerechtelijk vervolgd worden in hun thuisland.

De Belgische advocaten hebben deze middag eerst kort actie gevoerd voor de Turkse Ambassade op de Montoyerstraat in Brussel om het einde te eisen van de repressie van hun Turkse collega’s. Nadien gingen ze voor 24 in uur in hongerstaking. De actie wordt voornamelijk georganiseerd uit solidariteit met de Turkse advocaten Ebru Timtik en Aytac Ünsal. Zij zijn veroordeeld tot respectievelijk 13 en 10 jaar gevangenisstraf in hun thuisland, en zijn in hongerstaking sinds februari.

“Sinds 2017 worden 20 Turkse advocaten van de Progressive Lawyers Association en de People’s Law Office onterecht vervolgd. Ze worden berecht door de Turkse autoriteiten, simpelweg omdat ze hun beroep uitoefenen”, communiceert Advocaten.be, de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies. Die ondersteunt de actie. “Omdat ze opposanten van de Turkse overheid verdedigden, werden die advocaten zelf onderwerp van een politiek proces.”

“Ondanks de aanwezigheid van internationale observatoren, worden de uitspraken noch onpartijdig noch onafhankelijk uitgevaardigd”, verklaart de Orde. “Omdat bepaalde juryleden beslisten om onze collega’s niet langer preventief vast te houden, werden ze gerechtelijk gediskwalificeerd en werden de advocatien opnieuw aangehouden.”

“Natuurlijk zijn we vooral bezig met de huidige gezondheidscrisis. Maar dat wil niet zeggen dat we de autoritaire macht die aan de grenzen van Europa staat niet moeten herkennen. Onze collega’s zijn in gevaar. Het is onze taak hen te ondersteunen”, zegt Xavier Van Gils, voorzitter van Advocaten.be