Belgian Youth Against Racism wil maand lang geen actie voeren: "Overheid kans geven om rechtsstaat te herstellen"

10 juni 2020

16u01 0 Brussel De organisatie Belgian Youth Against Racism wil een maand lang geen actie voeren om de overheid de kans te geven de rechtsstaat te herstellen. De organisatie wil zo iets zien bewegen in het oneigenlijke gebruik van GAS-boetes. Volgens de organisatie zijn er bij de antiracismebetoging van afgelopen zondag fouten gemaakt aan zowel de kant van de politie als van de betogers.

Volgens de organisatie liep het zondag fout bij een klein aantal mensen, die waarschijnlijk geen deel uitmaakten van de betoging. Maar ook de politie ging in de fout, zeggen ze. “We weten van minderjarige mensen die werden opgepakt en wiens handen blauw zagen omdat ze te strak geboeid waren”, zegt Inas Djelloul van Belgian Youth Against Racism (BYAR). “Die werden dan om drie uur ’s nachts een per een gedropt in Brussel, zonder manier om thuis te raken.”

De organisatie vraagt dat er een gesprek komt tuisen beide partijen. “Er zijn veel dingen fout gegaan, nu is het tijd om te gaan praten”, klinkt het. “Dit is een oproep om niet in het wilde weg protesten te organiseren, maar om samen te zitten en te zien of de middenveldorganisaties echt nog het middenveld vertegenwoordigen”, zegt Aimé Schrauwen van BYAR.

Voorlopig kondigt de organisatie dan ook geen nieuwe acties aan. “We willen nu een maand stil zijn”, zegt Schrauwen. “Dat moet de overheid de kans geven om de rechtsstaat te herstellen want die is zo lek als een zeef. Kijk maar naar de GAS-boetes: die zijn in het leven geroepen voor kleine overlast, maar worden tijdens de lockdown gebruikt om de bevolking te controleren. Daar zijn minderheden altijd het eerste slachtoffer van. Jongeren in Anderlecht krijgen GAS-boetes, maar wie wijntjes drinkt op het Zuid in Antwerpen die krijgt er geen.”