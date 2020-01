Belgian Pride staat dit jaar in het teken van mentale gezondheid JCV

29 januari 2020

11u53 0 Brussel De Belgian Pride zal dit jaar aandacht besteden aan de mentale en fysieke gezondheid van LGBTI+ personen. Onder het thema ‘We Care’ wil de organisatie de nadruk leggen op zorg voor zichzelf en voor anderen.

Naast fysieke gezondheid, wil de Pride ook aandacht hebben voor mentale en sociale gezondheid. “De slogan ‘We Care’ verwijst ook naar het zorgen voor onszelf én voor anderen”, zeggen Rachael Moore en Tom Devroye, coördinatoren van RainbowHouse Brussels en Arc-en-Ciel Wallonie.

Ondanks positieve tekenen, blijft er voor LGBTI+ personen vaak een moeilijke en complexe relatie met de medische wereld. “Bij intersekse personen gebeuren er nog steeds onnodige medische ingrepen, die trauma’s en fysieke gevolgen kunnen hebben. LGBTI+ senioren vervallen in eenzaamheid en keren terug op zichzelf, transgenderpersonen krijgen niet altijd de juiste medische gezondheidszorg”, zeggen Moore en Devroye. Ze verwijzen ook naar het hoge aantal zelfmoordgedachten bij LGBTI+ personen.

De Pride-periode gaat dit jaar door van 8 tot en met 24 mei. Hoogtepunt is de Pride Parade op 23 mei in Brussel, waaraan meer dan 80 verenigingen zullen deelnemen. Tijdens de Pride periode willen de organisatoren Brussel ook opnieuw zo veel mogelijk in regenboogkleuren hullen.