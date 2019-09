Belgian Beer Weekend klokt af op 50.000 bezoekers: “Vooral de kenners gezien dit jaar” JCV

08 september 2019

18u44 0 Brussel Het Belgian Beer Weekend heeft vrijdag, zaterdag en zondag ongeveer 50.000 liefhebbers van gerstenat naar de Grote Markt getrokken. Het matige weer zorgde voor iets minder bezoekers dan op andere edities.

Op de 21ste editie van het evenement tekenden 52 verschillende brouwerijen present. Met bijna 50.000 bezoekers was er iets minder volk dan eerdere jaren. “Maar het wisselvallige weer heeft ons parten gespeeld", zegt Nathalie Poissonnier, directeur van de vereniging van Belgische Brouwers. “Anderzijds waren er geen incidenten en is alles vlot verlopen. Dit jaar hebben we voor het eerst de manuele kassa’s vervangen door elektronisch betalen en dat viel zeker in de smaak. Er waren bijna geen wachtrijen.”

Ook bij de brouwers werd het weer als spelbreker aangeduid. “Het was wat minder dan andere jaren”, zegt Michel Torisaen van brouwerij Lindemans, een van de vaste standhouders. “Maar de liefhebbers en de kenners komen wel nog buiten. Goed voor ons want wij vertegenwoordigen hier de brouwerijen rond de Zenne. De Kriek, Geuze en Lambiekbieren die we maken, moet je toch wat leren proeven. Al zien we dat onze Pecheresse, een jonge lambiek met perziken, heel hard in de smaak valt, vooral bij toeristen uit het Verre Oosten.”