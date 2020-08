Bel eens naar een dichter van wacht en krijg een gedicht toegefluisterd JMBB

11 augustus 2020

11u27 2 Brussel Vanaf vrijdag gaat een nieuwe poëtische campagne van de Brusselse bibliotheken, de Brusselse gemeenschapscentra, en vzw ‘Verb(l)ind’ van start. Het initiatief ‘Dichters van wacht’ draait rond gedichtenapotheken enerzijds en een poëzielijn anderzijds.

Er staan zo’n 93 uren live-interventies in gedichtenapotheken op het programma, verspreid over verschillende Brusselse locaties. Daarnaast kun je dit weekend naar het gratis nummer 0800 11 233 bellen om verrast te worden door een gedicht. Komende vrijdag, zaterdag, en zondag vinden de belavonden telkens tussen 20 en 22 uur plaats. Je krijgt in het belmenu de keuze tussen een Nederlandstalig, Franstalig, of Engelstalig gedicht. Vervolgens word je doorverbonden met een dichter die at random wordt geselecteerd. Tot die dichters behoren niet alleen lokale namen als Els Moors en Gioia Kayage, maar ook ex-Europees president en haikudichter Herman Van Rompuy.

Apotheek

Vanaf maandag vangen vervolgens de verschillende ‘gedichtenapotheken’ aan, waarbij enkele dichters voor een select publiek optreden op verschillende Brusselse locaties. Reservaties zijn niet nodig, een mondkapje is dat wel. De apotheken zullen, telkens in open lucht, te vinden zijn aan Brusselse bibliotheken, cultuurhuizen, en gemeenschapscentra.

