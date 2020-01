Begrafenisondernemers vragen afschaffing van ‘taks op sterven’: “Overblijfsel uit tijd van Napoleon” JCV

09 januari 2020

16u45 0 Brussel De meeste Brusselse gemeentes vragen nog steeds een vergoeding voor de afhandeling van een overlijden of het afleveren van een overlijdensakte, in tegenstelling tot Vlaanderen. De Uitvaartunie, die begrafenisondernemers vertegenwoordigt, vraagt dat de verschillende gemeenten de taks afschaffen.

Sterven kan duur zijn in Brussel. Zo rekent de gemeente Jette 220 euro aan administratieve kosten aan voor het afhandelen van een overlijden. Dat levert heel wat geld op. Volgens een berekening van Radio 2 verdiende de gemeente in 2019 ruim 180.000 euro aan de overlijdens op zijn grondgebied. Met het UZ van Brussel heeft de gemeente dan ook een groot ziekenhuis op zijn grondgebied staan.

Die “verdoken taks” is een doorn in het oog van de Uitvaartunie. “In Vlaanderen is dat al lang afgeschaft”, zegt Thomas Heiremans, ondervoorzitter van de Unie. “Daar is al sinds 2004 een regel waardoor een overledene vrij verplaats kan worden. Sinds 2018 is dat ook in Brussel zo. Vroeger was er nog iemand van de gemeente die zich bezig hield met het verzegelen van de lijkkisten, maar sinds het verkeer vrij is, is dat niet meer nodig.”

Vertraging

Toch houden veel gemeenten nog vast aan de oude taksen. “Dat spijst de kas natuurlijk”, zegt Heiremans. “Maar veel moeten de gemeenten niet meer doen. De begrafenisondernemer trekt met alle relevante documenten naar de gemeente en zijn moeten die gewoon invoeren en een akte afdrukken. Bovendien houden de gemeentes vast aan de regel dat de papieren in orde moeten zijn voor je een overledene mag vervoeren. Daardoor kan dat enkele dagen in beslag nemen als de gemeente gesloten is. Dat is toch niet meer van deze tijd?”

De Unie vraagt dan ook dat de gemeentes hun taksen en vergoedingen afschaffen. “Maar zij blijven het been stijf houden”, zegt Heiremans. “Terwijl dit echt een overblijfsel is uit de tijd van Napoleon. Net omdat alles trager gaat, is dit slecht voor het imago van de Brusselse uitvaartwereld. Bovendien gebeurt het regelmatig dat mensen uit Vlaanderen sterven in een Brussels ziekenhuis. Zij komen dan in die administratieve molen terecht. Als iemand uit Antwerpen sterft in Blankenberge, kan een uitvaartonderneming hem meteen naar zijn woonplaats overbrengen. Sterft diezelfde persoon in Brussel dan moeten we wachten op de papieren.”