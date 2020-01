Beestenboel op nieuwe tentoonstelling in MIMA JCV

29 januari 2020

14u34 0 Brussel In het MIMA-museum in Sint-Jans-Molenbeek is woensdag de nieuwe tentoonstelling ‘ZOO’ voorgesteld. Zoals de naam al weergeeft, worden mens en dier in de werken door elkaar gegooid.

De elf kunstenaars die tentoonstellen hebben een heel verschillende achtergrond. Zo zijn er mensen uit de skateboardwereld of de graffiti- en tatoeagekunst die hun werk laten zien. “We willen een beeld schetsen van de mensheid vandaag”, zegt curator Raphaël Cruyt. “Antropomorfisme is het centrale element van de tentoonstelling. Daarbij worden aan mensen dierlijke kenmerken of gedrag toegekend, en vice versa. Die geven je een goed beeld van de verschillende stereotypen die er nu zijn.”

De tentoonstelkling vormt een tweeluik met een nog komende tentoonstelling van beeldend kunstenaar Felix Luque. “Die toont een mogelijk apocalyptische toekomst”, zegt Cruyt. “Terwijl de huidige tentoonstelling kijkt naar de mens van vandaag. Zo zijn de twee expo’s spiegels van elkaar.”

De tentoonstelling loopt van 1 februari tot 30 augustus 2020.