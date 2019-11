Beelden tonen hoe Brusselse Youtuber op pedofielen jaagt HR

20 november 2019

14u10

Bron: Youtube, Nord Eclair 3 Brussel Een Brusselse Youtuber heeft een video gemaakt waarin hij beweert een pedofiel te ontmaskeren. Gary Ducran (32) maakte op sociale media een nepprofiel aan, waarin hij zich voordeed als een 10-jarige jongen. Een 72-jarige man liep in de val en sprak af voor een ‘date’.

De video die Gary Ducran op Youtube zette, is na tien dagen bijna 25.000 keer bekeken. De Brusselaar maakte enkele maanden geleden nepprofielen aan op sociale media als Facebook, Instagram en Snapchat. Daarin deed hij zich voor als een jongen van 10 jaar. Hij probeerde de profielen zo ‘echt’ mogelijk te doen lijken: met uitgebreide vriendenlijsten en regelmatige foto-updates.

Ducran beweert dat hij vrij snel werd gecontacteerd door vier mannen tussen 20 en 70 jaar. De meesten hadden echter snel door dat het om een nepprofiel ging en haakten af. Eén man echter hapte wel toe. “Ik denk dat hij nog nieuw was op sociale media”, zegt Gary.

Speeltuin

De Brusselaar die zich voordeed als een 10-jarige, slaagde erin met de man van 72 jaar af te spreken in een speeltuin. De man was niet op de plaats van afspraak, maar hing wel rond in de buurt. Na wat aandringen gaf hij toe dat hij een afspraak had met een kleine jongen.

Ducran stapte nadien met alle gegevens die hij had over de man naar de politie. Hij overhandigde hen ook alle berichten die ze stuurden en de videobeelden. “Ik hoop dat het gerecht zijn werk doet”, zegt hij.

Bewijsmateriaal

Het bewijsmateriaal dat hij verzamelt, is geldig. “De politie kan zich niet als kind voordoen. Maar als een burger dat doet, vormt dit geen juridisch probleem, tenzij de politie erom zou vragen”, zegt politieman Yves Goethals van de Cel Kinderpronografie in Nord Eclair. Hij is geen voorstander van deze manier van werken, maar kan ze ook niet verbieden. Het staat burgers vrij anonieme tips te leveren.

Pedofielen zelf uitleveren aan de politie, kan niet, zegt Gary Ducran nog. Na een eerdere video waarin hij een pedofiel ontmaskerde en hem verplichtte zich aan te geven bij de politie, kreeg hij zelf problemen met het gerecht. Die video werd in totaal al bijna 3,5 miljoen keer bekeken.