Beelden en kwetsende opmerkingen van proffen die examens bespreken, belanden per ongeluk bij studenten JCV

08 juni 2020

13u38 0 Brussel Beelden van docenten die de resultaten van enkele virtuele examens aan de Erasmushogeschool in Brussel bespreken, zijn per ongeluk bij de studenten beland. Die kregen zo te horen hoe hun examens in niet al te fraaie bewoordingen besproken werden. De school verontschuldigd zich nu voor het incident.

Net als veel andere scholen doet de Erasmushogeschool veel van haar examens virtueel. Die worden ook opgenomen, mochten er achteraf nog discussies zijn. “Bij een examensessie voor studenten van het tweede jaar Office Management liep het vorige week mis”, geeft de school toe. “De tussentijdse besprekingen van de beoordelende docenten werden opgenomen en de studenten kregen toegang tot opnames van hun examens, examens van medestudenten én deze besprekingen.”

Discriminatie

Extra pijnlijk was dat de docenten tijdens de besprekingen niet altijd fijnzinnig waren. “Verschillende studenten namen bij het bekijken van de beelden aanstoot aan de manier waarop de drie betrokken docenten prestaties beoordeelden”, klinkt het. “Het gaat zowel om twijfel over de wijze van punten toekennen als over opmerkingen die kwetsend overkomen. Luisteren naar hoe anderen je prestatie beoordelen is sowieso enorm confronterend. Zéker wanneer je uitlatingen als ongepast ervaart of de indruk krijgt dat je beoordeeld wordt op basis van uiterlijk of religie.”

De directie en de docenten in kwestie verontschuldigde zich vrijdag bij de studenten. De docenten in kwestie zullen alvast dit schooljaar geen examens mogen afnemen. “Inclusiviteit zit in het DNA van de Erasmushogeschool Brussel”, zegt Algemeen Directeur Ann Brusseel. “Onze missie draait net om gelijke kansen op kwaliteitsvol hoger onderwijs. Wij zien onszelf als een puzzelstukje van de oplossing in het samenlevingsvraagstuk. Gevoelens van discriminatie binnen onze eigen muren mogen we daarom niet negeren, noch er ons bij neerleggen.”