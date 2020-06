Beduidend minder volk bij heropening antiekmarkt Wouter Hertogs

13 juni 2020

13u41 0 Brussel Vandaag is voor het eerst sinds de coronacrisis de Antiekmarkt op de Zavel heropend. Naast de ondertussen vaste coronamaatregelen viel het op dat er minder volk dan normaal rondliep.

Ondanks het mooie weer was het niet over de koppen lopen op de antiekmarkt op de Brusselse Zavel. Bezoekers moesten bij de ingang hun handen verplicht desinfecteren met handgel. Ook konden de mensen niet meer kriskras door elkaar wandelen maar moest er 1 richting aangehouden worden. Of het door deze maatregelen kwam is niet duidelijk maar er was alvast beduidend minder volk dan in het tijdperk voor corona.