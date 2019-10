Bedrijven krijgen dan toch subsidies voor economische ontwikkeling JCV

15 oktober 2019

14u26 0 Brussel 2.300 Brusselse bedrijven die nog op de valreep een aanvraag indienden voor een subsidie voor economische ontwikkeling zullen wel degelijk hun geld krijgen. Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) heeft daarvoor van de regering groen licht gekregen. Eerder waren de subsidies bevroren omdat het voorziene budget van 30 miljoen euro overschreden werd.

Tijdens de vorige regering voerde minister van Economie Didier Gosuin (DéFI) een hervorming van de steun aan ondernemingen door. Bij die hervorming werden een aantal subsidies naar beneden herzien, waardoor heel wat bedrijven nog snel een aanvraag indienden om van het oude regime te kunnen genieten. Het gevolg daarvan was een ruime overschrijding van de voorziene budgetten, wat tot onzekerheid leidde over het lot van de ingediende aanvragen.

In afwachting van een beslissing over de middelen, blokkeerde de administratie 2.300 dossiers. “Er was geen sprake van dat de Brusselse bedrijven met lege handen zou achterblijven”, verklaart staatssecretaris Trachte. “Om het gewettigd vertrouwen van de betrokken bedrijven niet te schaden, hebben we beslist om alle subsidieaanvragen te voldoen, ondanks de overschrijding van het voorziene budget als gevolg van beslissingen van de vorige regering.”

Tekort van 30 miljoen

Trachte betreurt dat er onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de aanpassing van de subsidieregeling. Voor de begrotingen 2019, 2020 en 2021 samen wordt gerekend met een tekort van 30 miljoen euro, wat neerkomt op de totale kost van de subsidie voor één jaar.

De staatssecretaris kondigt ook aan dat ze een nieuwe hervorming wil doorvoeren waarbij vanaf 2030 enkel nog duurzame economische projecten gesubsidieerd worden. Eerst wordt de huidige hervorming nog geëvalueerd.