Beci: “Vier op de tien banen in Brussel bedreigd door coronacrisis” JCV

19 maart 2020

14u47 0 Brussel Werkgeversorganisatie Beci waarschuwt voor de enorme impact die de coronacrisis zal hebben op de Brusselse bedrijven. Hun financiële verliezen kunnen oplopen tot meer dan 1,8 miljard euro per maand. Volgens de schatting van Beci staan ook vier op de tien banen op de tocht.

Niet alleen gaat er door de crisis veel geld verloren. “Voor de werkgelegenheid in Brussel zijn er nog grotere gevolgen te vrezen: als de economische ontwikkelingen doorgaan zoals ze zijn, stevenen we af op het verlies van meer dan 300.000 banen, oftewel 42 procent van de werkgelegenheid in Brussel”, benadrukt Jan De Brabanter, Secretaris-Generaal van Beci.

Lagere belasting

De waarschuwing komt er voor de vergadering vrijdag van de Brusselse Task Force, die de regering en de sociaal-economische partners bundelt. Om bedrijven en handelaars de zuurstof te geven die ze absoluut nodig hebben, vraagt Beci aan de Brusselse overheid om hen vrij te stellen van gewestelijke en gemeentelijke belastingen. “Op de middellange en lange termijn moet dit lage belastingniveau worden gehandhaafd, in plaats van te handelen via subsidies”, klinkt het.

Daarnaast zijn er een paar noodlijdende sectoren die Beci belicht. Voor de mensen uit de voedingssector moet de kinderopvang op scholen worden uitgebreid, in de sector van dienstencheques zien ze nu al een drastische vermindering van de activiteiten, in de bouwsector moet voorkomen worden dat bedrijven beboet worden voor vertragingen en de brandstofsector moet toestemming krijgen om hun dienstverlening voort te zetten, zodat de burger kan blijven genieten van verwarming en warm water.

Het Brussels gewest besliste eerder al om 110 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van bedrijven die het moeilijk hebben.