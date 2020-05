Beci schenkt 1.000 ‘Sprout to be Brussels’-mondmaskers aan UZ Brussel JCV

06 mei 2020

11u14 0 Brussel Het UZ Brussel heeft 1.000 stoffen mondmaskers gekregen van ondernemersvereniging Beci. De maskers zijn in de kleuren van de ‘Sprout to be Brussels’-campagne, die er kwam na de aanslagen van maart 2016.

Beci kocht in het verleden 10.000 herbruikbare stoffen maskers van de ‘Sprout to be Brussels’-campagne. “Een project dat geboren is in de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016, dat symbool staat voor veerkracht maar ook voor de geest van Brussel, met een vleugje humor dat zeer nuttig is bij het overwinnen van crisissen”, herinnert Jan De Brabanter zich. “We hebben dit initiatief vanaf het begin gesteund en we geloven dat Sprout meer dan ooit nodig is.”

Beci zal de overige maskers beschikbaar stellen van geïnteresseerde bedrijven. Bestellen kan via de website van de organisatie. De geschonken maskers zijn bestemd voor Villa Samson, een onderdeel van het ziekenhuis dat tijdens de epidemie de psychologische ondersteuning van het ziekenhuispersoneel organiseert.